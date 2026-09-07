В Уфе 778 домов остались без допуска счетчиков к отопительному сезону: что это значит для жильцов

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В 778 многоквартирных домах Уфы общедомовые приборы учета тепловой энергии не допущены к отопительному сезону. Об этом сообщили в «БашРТС».

Управляющие компании вовремя не подали заявки на проверку готовности теплосчетчиков в филиал «Тепловая инспекция». Теперь с началом отопительного периода начисления за тепло будут рассчитываться по среднему объему потребления в течение шести месяцев, а затем – по нормативу, установленному Госкомитетом республики по тарифам. Это приведет к росту платы за отопление для жителей.

«БашРТС» направляла управляющим компаниям уведомления о необходимости провести поверку приборов учета, чтобы до начала отопительного периода запланировать опломбировку и допуск для коммерческого учета.

Для продолжения учета потребления тепла необходимо временно снять прибор с коммерческого учета, провести поверку, установить его после поверки и направить заявку на опломбировку узла учета.

Общедомовые приборы учета относятся к общедомовому имуществу и принадлежат собственникам помещений, но ответственность за их работоспособность несет управляющая организация. «БашРТС» рекомендует жителям регулярно запрашивать у управляющих компаний информацию о состоянии теплосчетчиков.

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