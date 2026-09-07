Впервые в истории Башкирии: в Уфе ребенку провели аллогенную пересадку костного мозга

Фото: Минздрав России

Врачи Республиканской детской клинической больницы провели первую в истории Башкирии аллогенную трансплантацию костного мозга ребенку. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

У семилетнего мальчика была диагностирована апластическая анемия. При этом заболевании костный мозг почти перестает производить клетки крови – единственным шансом на спасение становится донорская пересадка.

Донором стал родной брат пациента. Врачи отмечают редкую удачу – полная тканевая совместимость между родственниками встречается нечасто. Именно она резко повышает шансы на успех и минимизирует риск того, что организм отторгнет трансплантат или донорские клетки атакуют ткани пациента.

Операцию выполнили в стерильном блоке отделения трансплантации костного мозга. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением специалистов. Впереди – несколько месяцев поддерживающей терапии, от которой зависит приживление трансплантата. При благоприятном исходе мальчик сможет жить обычной жизнью без постоянного приема лекарств.

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