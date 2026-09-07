16 лет «строгача»: жителю Башкирии, который заживо сжег жену и тещу, вынесли приговор

Фото: СК Башкирии

Верховный суд Башкирии вынес приговор 68-летнему жителю Туймазинского района за убийство двух человек. Об этом рассказали в прокуратуре, СК и Объединенной пресс-службе судов республики.

Трагедия произошла весной прошлой года, 16 мая, в селе Дуслык. Будучи пьяным, пенсионер поссорился с 62-летней супругой – она упрекала его в пьянстве. Он решил расправиться с женой и ее 86-летней матерью, которая жила с ними и была малоподвижна из-за возраста и состояния здоровья.

Мужчина облил супругу и квартиру бензином, поджег помещение и скрылся с места происшествия. Теща погибла на месте от отравления продуктами горения. Жена скончалась спустя несколько дней в больнице от полученных ожогов.

Пожар полностью уничтожил квартиру и повредил соседнее жилье. Общая сумма ущерба превысила 720 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Убийство двух лиц, в том числе беспомощного, с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога». Ему назначили 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу пока не вступил.

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