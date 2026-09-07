«Были в социально опасном положении»: глава ГК ЧС рассказал о семье из Башкирии, в которой в пожаре погибли трое детей

Фото: МЧС Башкирии

На оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров потребовал выяснить, почему не удалось спасти троих детей при пожаре в селе Амзя. Об обстоятельствах трагедии рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В момент пожара дети 4, 6 и 13 лет находились дома одни. Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Хабиров указал, что в республике неоднократно обращали внимание на необходимость работы с неблагополучными семьями и установки пожарных извещателей.

Выяснилось, что извещатель семье был выдан, но на момент пожара оказался отключен – из него изъяли элемент питания. Глава региона потребовал разобраться, почему местная администрация не контролировала ситуацию в проблемной семье.

– Дайте мне картину, чем занималась администрация: выезжали они туда, смотрели они туда или нет? Чтобы урок нам всем был, – заявил руководитель региона.

Хабиров поручил главе администрации городского округа город Нефтекамск Эльдару Валидову взять организацию похорон на себя. Прощание с детьми намечено на вторник-среду.

Напомним, трагедия произошла вечером 6 сентября в двухквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Южной. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих детей: двух мальчиков 4 и 12 лет и 6-летней девочки.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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