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НовостиОбщество7 сентября 2026 7:18

«Семья боролась, сердце больное было»: трагически погибла дочь бывшего руководителя администрации главы Башкирии

Глава Башкирии: у депутата Госдумы Александра Сидякина трагически погибла дочь
Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 7 сентября, на оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров сообщил коллегам о гибели дочери депутата Государственной Думы Александра Сидякина. Девочка долго болела – у нее было больное сердце.

Хабиров рассказал, что накануне вылетал к Сидякину, чтобы лично поддержать его в трагический момент. Утром он вернулся в Уфу и успел на совещание. Завтра глава республики снова отправится в Москву – на похороны.

Александр Сидякин с 2018 по 2021 год возглавлял администрацию главы Башкирии. С сентября 2023 года он является депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия» и входит в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

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