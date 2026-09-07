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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 6:42

Пожар в башкирском Приютово: уничтожены баня, дом и сарай

В Башкирии пожар уничтожил три постройки
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 6 сентября, в поселке Приютово (Белебеевский район Башкирии) пожар охватил сразу три постройки. Об этом рассказали в МЧС республики.

Возгорание зафиксировали в 17:15 на улице Элеваторной. К моменту прибытия пожарных огонь уже перекинулся на баню площадью 3х5 метров, жилой дом – 9х9 метров – и хозяйственный сарай 3х5 метров.

Специалисты МЧС вместе с добровольной пожарной командой Баженовского сельсовета остановили распространение огня и ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причину ЧП устанавливает дознаватель МЧС.

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