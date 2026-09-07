В Уфе ограничат движение возле ГКЗ «Башкортостан»: все из-за фестиваля «Славяне XXI века»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В грядущую пятницу, 11 сентября, в Уфе пройдет республиканский фестиваль «Славяне XXI века». Об этом рассказали в администрации города.

На время проведения мероприятия с 07:00 до 21:00 закроют крайнюю правую полосу по четной стороне улицы Кирова – на участке от улицы Ленина до улицы Крупской. Ограничения затронут движение автотранспорта в непосредственной близости от ГКЗ «Башкортостан».

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