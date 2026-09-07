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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 5:20

14 ЧП: в ряде районов Башкирии произошли природные пожары

В Башкирии произошло 14 природных пожаров
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

За прошедшие сутки в Башкирии пожарные выезжали на тушение трех лесных очагов и 11 загораний травы. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Лесные пожары выявили в Абзелиловском, Зилаирском и Хайбуллинском районах. Загорания сухой растительности зарегистрированы Абзелиловском, Аургазинском, Баймакском, Зианчуринском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и Федоровском районах, а также в Сибае. В двух районах – Баймакском и Хайбуллинском – трава вспыхнула дважды.

С начала 2026 года в республике зафиксированы 25 очагов лесных пожаров. Суммарная площадь выгоревших лесов превысила 137 гектаров. Загораний сухой растительности за тот же период насчитывается 269 – они уничтожили более 1 853 гектаров травяного покрова.

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