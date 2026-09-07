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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 4:56

Пешеход погиб под колесами Chevrolet Niva: подробности страшного ДТП в Уфевидео

В Уфе пешеход погиб в ДТП с Chevrolet Niva
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Уфе автомобиль сбил пешехода на улице Чекмагушевской. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

В Уфе пешеход погиб в ДТП с Chevrolet Niva // 06.09.2026

Авария произошла вчера около девяти часов вечера. 52-летний водитель ехал на Chevrolet Niva со стороны Бирского тракта. По его словам, в момент трагедии пешеход шел по проезжей части в попутном направлении.

Сотрудники уфимской ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

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