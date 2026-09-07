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НовостиОбщество7 сентября 2026 4:32

«Беспилотная опасность» в Башкирии отменена: режим действовал 2,5 часа

В Башкирии спустя 2,5 часа отменили режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим действовал более 2,5 часов. В это время в аэропорту «Уфа» действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. После снятия режима воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

В период особого режима специалисты МЧС рекомендовали жителям республики держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости и не подходить к обломкам беспилотников. О любом происшествии советовали сообщать по номеру 112.

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