Средняя зарплата в Башкирии: она ниже, чем в ПФО

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Зарплаты в Башкирии оказались ниже среднего показателя по Приволжскому федеральному округу. Такие данные опубликовал Росстат по итогам января-мая текущего года.

Средняя зарплата в республике за первые пять месяцев 2026-го составила 77 293 рубля. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го, и на 22,3% выше уровня 2024-го.

При этом средняя зарплата по ПФО достигла 81 901 рубля – на 5,6% больше, чем в Башкирии. Среднероссийский показатель составил 108 123 рубля.

Среди регионов округа лидирует Татарстан – 97 264 рубля. На втором месте Пермский край – 88 156 рублей, на третьем Нижегородская область – 84 821 рубль. Самые низкие зарплаты в округе – у жителей Марий Эл (72 976 рублей) и Мордовии (70 636 рублей).

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