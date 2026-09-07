В Башкирии снова «Беспилотная опасность»: аэропорт Уфы ограничил работу

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 7 сентября, на территории Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В связи с введенным режимом в международном аэропорту «Уфы» введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

МЧС просит жителей соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости и не подходить к обломкам беспилотников. О любом происшествии нужно сообщать по номеру 112. Следить за обстановкой рекомендуется через официальные источники.

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