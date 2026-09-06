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НовостиПроисшествия6 сентября 2026 18:54

«Причинение смерти по неосторожности»: после гибели троих детей в Башкирии возбуждено уголовное дело

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: МЧС Башикрии

Фото: МЧС Башикрии

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после гибели троих детей при пожаре в селе Амзя под городом Нефтекамском. Об этом сообщили в региональном СК.

Напомним, возгорание произошло 6 сентября в частном жилом доме. После тушения пожара силами МЧС на месте обнаружили тела детей 4, 6 и 12 лет (два мальчика и одна девочка). На место выехали следователи СК, полиция и прокуратура.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии, причины пожара и условия, которые способствовали гибели детей.

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