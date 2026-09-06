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НовостиОбщество6 сентября 2026 4:10

Жителей Башкирии ждет пасмурная погода, местами дожди

Дожди с грозами ожидаются на северо-западе Башкирии
Павел КРАЙНОВ
В Уфе ожидается пасмурная погода с прояснениями и усиление ветра до 18 м/с

В Уфе ожидается пасмурная погода с прояснениями и усиление ветра до 18 м/с

В воскресенье, 6 сентября, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. По данным Башгидрометцентра, в северо-западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12, +17°С, днем +20, +25°С, по юго-востоку до +30°С. Экстренные службы предупреждают, что на отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее.

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.

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