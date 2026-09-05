Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Северсталью» в первом матче нового сезона КХЛ

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» провел на выезде в Череповце. Подопечные Виктора Козлова одержали победу над местной «Северсталью» со счетом 3:2.

В первом периоде первого матча регулярного чемпионата 2026/2027 «юлаевцы» забросили в ворота хозяев льда две шайбы, хотя хоккеисты «Северстали» первыми открыли счет голам. Усилиями Ильи Квочко «сталевары» вышли вперед на 4-й минуте, но сначала Артем Набиев счет сравнял, а затем Джек Родуолд вывел «Салават» вперед – 2:1 после первого игрового отрезка.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами: дубль на счету Родуолда, а в составе «Северстали» отличился до нынешнего межсезонья «юлаевец» Денис Ян. В третьем периоде команды голов не забили. Итог – 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» и первая победа в новом сезоне.

Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут 7 сентября в Омске против местного «Авангарда».

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