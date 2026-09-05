Загорелась сухая трава: ландшафтный пожар в Башкирии охватил 200 гектаров

По данным МЧС по Башкирии, 5 сентября в четырех километрах от деревни Воздвиженка в Хайбуллинском районе Башкирии загорелась сухая трава. Ландшафтный пожар локализовали на площади 200 гектаров, передают в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара принимают участие сотрудники МЧС по Башкирии, противопожарной службы республики, а также муниципальные службы и добровольной пожарной охраны. В экстренном ведомстве отметили, ситуация находится на контроле.

МЧС напоминает: не бросайте на землю горящие спички или непотушенные окурки, не вытряхивай из курительных трубок горячую золу. Жителей республики призывают не сжигать мусор в лесу и не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов, не оставлять мусор в лесу и особенно стеклянные бутылки и осколки стекла.

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