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НовостиПроисшествия5 сентября 2026 15:43

В Башкирии в аварии погиб водитель легковушки, пострадали два человека, в том числе 7-летний ребенок

В ДТП с тремя машинами на трассе в Башкирии один человек погиб, двое пострадали
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГАИ РБ

Фото: ГАИ РБ

Сегодня около 16 часов, 5 сентября, в Башкирии на трассе М-5 «Урал» столкнулись сразу три автомобиля. По данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель «Ниссан Террано» столкнулся с КамАЗом, которым управлял 52-летний мужчина. От удара большегруз по инерции столкнулся с «Ладой Гранта», которой управлял 27-летний водитель.

В результате аварии водитель японского автомобиля скончался от полученных травм. Как сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии, двоих пассажиров из этой машины, 46-летнюю женщину и 7-летнего ребенка доставили в больницу. О наличии пострадавших в «Лада Гранта» не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

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