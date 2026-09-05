Уфимка отдала мошенникам 2,9 млн рублей, поверив в «инвестиции нумерологии»

На днях в отдел полиции в Уфе обратилась 44-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Женщина рассказала, что недавно неизвестные люди написали ей в мессенджере, представившись сотрудниками инвестиционной компании. Называлась она, по словам уфимки, «Нумерология межзвездного союза».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, собеседники предложили женщине вложить деньги на специальною платформу, и она согласилась. С этой целью она взяла кредит в банке, а после того, как сняла наличные, передала их курьеру – в общей сложности 2,9 млн рублей.

- На этом злоумышленники не остановились. Они попытались получить от нее еще один миллион рублей, однако в этот раз женщина осознала, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В ведомстве напоминают, что настоящие инвестиционные компании «не предлагают вложить деньги через мессенджеры и не присылают курьеров за наличными».

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