Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2026 13:57

В пяти районах Башкирии обнаружили заросли опасного растения

В Башкирии уничтожат борщевик Сосновского на площади более 26 гектаров
Павел КРАЙНОВ
Фото: Россельхознадзор РБ

Фото: Россельхознадзор РБ

В пяти районах Башкирии сотрудники Россельхознадзора по республике обнаружили заросли борщевика Сосновского. Опасное растение разрослось на больших площадях в Миякинском, Уфимском, Кармаскалинском, Краснокамском и Янаульском районах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявить очаги ядовитого борщевика удалось благодаря внеплановым выездам и обследованиям территорий сотрудниками.

По данным Россельхознадзора по Башкирии, борщевик Сосновского обнаружили на полях общей площадью 26,3 гектара. Владельцам земельных участков выписали предостережения о недопустимости произрастания ядовитого растения.

- По поступившей информации от муниципалитетов на площади 12,6 га проведено скашивание борщевика Сосновского, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.