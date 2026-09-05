В пяти районах Башкирии обнаружили заросли опасного растения

Фото: Россельхознадзор РБ

В пяти районах Башкирии сотрудники Россельхознадзора по республике обнаружили заросли борщевика Сосновского. Опасное растение разрослось на больших площадях в Миякинском, Уфимском, Кармаскалинском, Краснокамском и Янаульском районах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, выявить очаги ядовитого борщевика удалось благодаря внеплановым выездам и обследованиям территорий сотрудниками.

По данным Россельхознадзора по Башкирии, борщевик Сосновского обнаружили на полях общей площадью 26,3 гектара. Владельцам земельных участков выписали предостережения о недопустимости произрастания ядовитого растения.

- По поступившей информации от муниципалитетов на площади 12,6 га проведено скашивание борщевика Сосновского, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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