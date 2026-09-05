Уфимский школьник, в феврале напавший на учителя, предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15-летний школьник из Уфы, напавший на учителя истории, предстанет перед судом. Уголовное дело по статье «Хулиганство» накануне было передано в Кировский районный суд башкирской столицы.

Напомним, 3 февраля этого года молодой человек пришел в школу №16 со страйкбольным автоматом и петардами и напал на учителя, с которым у него был конфликт. Прежде чем войти в класс и выстрелить пластиковой пулькой в «обидчика», он поджег несколько петард в коридоре. К слову, сам учитель в результате серьезно не пострадал, хотя ученик попал ему в лицо. Мужчина отделался испугом и небольшим синяком под глазом.

Практически сразу школьника задержали сотрудники полиции, на место тогда приезжал и глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона тогда заявил, что если власти обнаружат признаки буллинга в учебном заведении, то руководство школы будет уволено.4 сентября уголовное дело о нападении 15-летнего ученика на учителя со страйкбольным автоматом было передано в суд.

- Суду предстоит исследовать представленные доказательства. Согласно законодательству, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда, - прокомментировали в Кировском районном суде Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.