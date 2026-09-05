Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2026 12:11

Жительницу Башкирии задержали после нападения с ножом на мужа

Жительница Башкирии ранила мужа ножом в грудь и была задержана полицейскими
Павел КРАЙНОВ

Сотрудники полиции в Белорецком районе задержали местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевого ранения сожителю. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, по предварительным данным, женщина с мужчиной вместе распивали спиртное и между ними возник конфликт. В какой-то момент женщина вонзила нож в грудь мужчине. На следующий день его доставили в больницу, где ему оказали помощь.

После того, как сотрудники полиции задержали подозреваемую, она дала признательные показания и раскаялась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - прокомментировали в МВД по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.