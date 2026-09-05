В Стерлитамак доставили 10 новых пассажирских автобусов на газу

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о пополнении автопарка пассажирских перевозок в Стерлитамаке. Накануне туда доставили 10 новых машин среднего класса «Вектор Next» на газовом топливе. Как отметил руководитель региона, привезли их специально к 260-летию города.

По словам Хабирова, власти планомерно обновляют еще и троллейбусный парк Стерлитамака, поскольку он достаточно устарел.

- Мы знаем, что болячка Стерлитамака – это устаревший троллейбусный парк. Планомерно занимаемся и этим вопросом, практически нашли решение и в ближайшее время постараемся определить график поставки новых троллейбусов. Город растёт и важно, чтобы жители всех районов могли передвигаться и добираться до работы в комфортных условиях, - написал глава Башкирии.

Также Радий Хабиров рассказал о водителе троллейбуса, маме двоих детей Гульназ Ивановой из Стерлитамака. Женщина неоднократно становилась призером Всероссийских и городских конкурсов профессионального мастерства.

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