Волонтеры и полиция разыскивают пропавшего в Уфе 37-летнего Станислава Леонтьева

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан» (vk.ru/lizaalert_bashkortostan)

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» и сотрудники полиции разыскивают пропавшего в Уфе 37-летнего Станислава Леонтьева. Как сообщили в своих соцсетях волонтеры, о его местонахождении нет никаких известий с 29 августа.

Приметы пропавшего 37-летнего Станислава Леонтьева: рост 183 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в черную толстовку, темно-серые джинсы, черную кепку и черные кроссовки.

Всех, кто видел Станислава Леонтьева, либо знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию по номеру 112, либо связаться с волонтерами «Лиза Алерт» по телефону: 8-800-700-54-52. Для помощи мужчины нужны добровольцы, сообщили в своих соцсетях волонтеры по поиску пропавших людей.

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