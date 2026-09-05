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НовостиОбщество5 сентября 2026 9:22

Под Уфой до конца года отремонтируют мост через реку Берсувань

Мост между Зубово и Чесноковкой под Уфой отремонтируют до конца года
Павел КРАЙНОВ

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Мост через реку Берсувань, расположенный в Уфимском районе между Зубово и Чесноковкой, отремонтируют до конца года. На днях власти заключили контракт со строительной организацией, согласно данным сайта госзакупок его сумма составит более 34,5 млн рублей. Работы по ремонту моста должны завершится до 1 декабря.

Мост через реку Берсувань под Уфой в этом году уже ремонтировали – тогда перекрывали движение по одной стороне моста. В этот раз будет перекрыта другая сторона. Ранее власти республики сообщали, что ремонт первого из двух участков этого моста завершили досрочно – объект сдали на три недели раньше.

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