Под Уфой до конца года отремонтируют мост через реку Берсувань

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Мост через реку Берсувань, расположенный в Уфимском районе между Зубово и Чесноковкой, отремонтируют до конца года. На днях власти заключили контракт со строительной организацией, согласно данным сайта госзакупок его сумма составит более 34,5 млн рублей. Работы по ремонту моста должны завершится до 1 декабря.

Мост через реку Берсувань под Уфой в этом году уже ремонтировали – тогда перекрывали движение по одной стороне моста. В этот раз будет перекрыта другая сторона. Ранее власти республики сообщали, что ремонт первого из двух участков этого моста завершили досрочно – объект сдали на три недели раньше.

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