Экстренные службы предупреждают жителей Уфы о резком усилении ветра

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уфимские спасатели из Управления гражданской защиты сообщают со ссылкой на метеослужбу об усилении ветра в ближайшие сутки. По данным УГЗ, в столице республики с 20 часов 5 сентября и до 20:00 6 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем прогнозируется кратковременный дождь с грозой.

В это же время в Уфе ожидается южный, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +14, +16°С, днем +23, +25°С.

Жителям и гостям Уфы не рекомендуют при усилении ветра находиться рядом с деревьями, рекламными баннерами, хрупкими конструкциями и заборами.

- Не паркуйте личный транспорт возле неустойчивых элементов и зданий: при порывах ветра могут упасть элементы обшивки и кровли, - пояснили в пресс-службе УГЗ Уфы.

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