В Башкирии за сутки задержали 46 нетрезвых водителей

По данным ГАИ по Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики остановили и задержали 46 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства. При этом двое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно и теперь им грозит уголовная ответственность.

Во время массовых проверок на дорогах Башкирии за сутки было выявлено более 1500 нарушений ПДД и были отстранены от управления автомобилем 34 водителя без водительского удостоверения. В семи случаях остановили лишенных прав водителей. Также инспекторы составили 41 протокол за перевозку детей без использования детских автокресел.

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