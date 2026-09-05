В Башкирии задержали троих подозреваемых в мошенничестве с товарами маркетплейса

Фото: МВД по РБ

Накануне сотрудники полиции задержали в Уфимском районе Башкирии троих подозреваемых в мошенничестве на 6 млн рублей. Схему с фиктивным возвратом товаров на маркетплейсе раскрыл 38-летний сотрудник организации и сообщил об этом в правоохранительные органы.

По версии следствия, подозреваемые с января по июнь этого года использовали терминал сбора данных и совершали фиктивные возвраты товаров. Имея доступ к внутренней системе учета, трое жителей Уфимского района 25, 23 и 20 лет совершали манипуляции в программе и присваивали себе товар, который затем продавали через рынки и сервисы интернет-объявлений.

Накануне сотрудники МВД по Башкирии при силовой поддержке Росгвардии задержали всех троих подозреваемых. Они дали признательные показания.

- В ходе обысков по местам проживания сотрудники полиции изъяли более 1,5 миллионов рублей, два автомобиля, 14 сотовых телефонов, банковские карты и сим-карты, технические устройства, а также похищенные товары, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

- В отношении 25 и 23-летних подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении 20-летнего задержанного – подписка о невыезде, - прокомментировали в МВД по Башкирии.

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