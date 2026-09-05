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НовостиПроисшествия5 сентября 2026 5:48

В Башкирии за сутки спасли двоих заблудившихся в лесу грибников

За сутки в Башкирии в лесах заблудились два человека
Павел КРАЙНОВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, за прошедшие сутки в Службу спасения поступило два звонка о потерявшихся в лесу людях. Так, в Дуванском районе республики мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся в обозначенное время. Связи с ним не было, так как он оставил телефон дома. Родственники позвонили спасателям и те помогли найти пропавшего мужчину.

В Краснокамском районе накануне в лесу пропала женщина. Ее также помогли найти сотрудники экстренной службы. В госкомитете Башкирии по ЧС напоминают любителям «тихой охоты», что с собой всегда нужно брать телефон, ярко одеваться при выходе в лес и не уходить далеко в незнакомую местность.

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