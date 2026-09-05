Названа доля башкирской нефти в общем объеме добычи «черного золота» в России

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности премьер-министр Башкирии Андрей Назаров наградил за трудовые успехи лучших представителей профессии. После церемонии награждения руководитель республиканского Кабмина в своих соцсетях озвучил общий объем «черного золота», добываемого в регионе.

По данным правительства, всего в год в Башкирии добывается порядка 12,8 млн тонн нефти – это почти 3% от объема всей российской нефти.

- А по переработке, выпуску бензина и дизтоплива мы первые в стране: глубина переработки 84,7% против 82,8% по России, - написал Андрей Назаров.

Премьер-министр Башкирии поздравил всех причастных с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

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