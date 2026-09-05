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НовостиПроисшествия5 сентября 2026 4:36

В Башкирии за сутки зафиксировали один лесной пожар

За сутки в трех районах Башкирии загорелась сухая трава
Павел КРАЙНОВ
Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

По данным госкомитета Башкирии по ЧС в регионе за сутки зарегистрирован один лесной пожар в Зилаирском районе. Также экстренные службы сообщают о пяти случаях возгорания сухой травы в трех районах республики: в Аургазинском, Баймакском и Хайбуллинском.

Всего с начала 2026 года на территории Башкирии был выявлен 21 очаг лесных пожаров на общей площади более 105 гектаров. Кроме того, экстренные службы выявили за это же время 253 случая загорания сухой травы на площади более 1239 гектаров. Ситуацию держат на контроле сотрудники госкомитета республики по ЧС.

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