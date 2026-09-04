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НовостиОбщество4 сентября 2026 17:00

Жители башкирской деревни пожаловались на разбитые дороги Бастрыкину

Бастрыкин запросил доклад о разбитой дороге в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Бастрыкин поручил доложить о ситуации с дорогой в Яр-Бишкадаке.

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с дорогой в Яр-Бишкадаке.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному после жалоб жителей деревни Яр-Бишкадак Ишимбайского района на состояние дорог.

Обращение поступило в комментариях к аккаунту приемной главы СК России Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». Жители рассказали о проблемах с дорожной инфраструктурой в населенном пункте.

По словам заявителей, автомобильные дороги в деревне находятся в непригодном состоянии. Особенно серьезной проблема становится во время осадков - грунтовые дороги размывает, из-за чего проезд транспорта затрудняется.

Ситуация с состоянием дороги ранее освещалась в средствах массовой информации, после чего Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Теперь руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому поручено представить Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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