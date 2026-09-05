Дожди, грозы и до +30: озвучен прогноз погоды в Башкирии на 5-7 сентября

В Башкирии в выходные потеплеет до +30 градусов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 5 сентября существенных осадков не ожидается. На северо-западе днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, днем местами порывистый. Воздух прогреется до +23...+28 градусов.

6 сентября существенных осадков также не прогнозируется, однако на северо-западе возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет южным и юго-западным, ночью слабым, днем умеренным. Температура ночью составит +10...+15 градусов, днем - +20...+25, а на юге воздух прогреется до +30.

7 сентября в республике ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На юге существенных осадков не будет. Ветер южный и юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Ночью температура составит +10...+15 градусов, днем - +19...+24. На юге ожидается до +29.

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