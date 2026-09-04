Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2026 16:14

В Башкирии насчитали почти 1,94 млн человек рабочей силы

Почти 98,5% рабочей силы в Башкирии имеют работу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии более 1,9 млн человек работают.

В Башкирии более 1,9 млн человек работают.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Численность рабочей силы в Башкирии в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2026 года превысила 1,942 млн человек. Такие данные получили в результате выборочного обследования.

Из общего числа почти 1,914 млн человек, или 98,5%, были заняты экономической деятельностью. Еще 28,6 тысячи жителей республики, или 1,5%, отнесли к безработным.

В эту категорию вошли люди, которые не имели работы или другого доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.