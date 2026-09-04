В Башкирии насчитали почти 1,94 млн человек рабочей силы

В Башкирии более 1,9 млн человек работают. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Численность рабочей силы в Башкирии в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2026 года превысила 1,942 млн человек. Такие данные получили в результате выборочного обследования.

Из общего числа почти 1,914 млн человек, или 98,5%, были заняты экономической деятельностью. Еще 28,6 тысячи жителей республики, или 1,5%, отнесли к безработным.

В эту категорию вошли люди, которые не имели работы или другого доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

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