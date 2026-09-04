В Уфе 98% домов с центральным отоплением прошли гидравлические испытания

В Уфе завершается подготовка к подаче тепла. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе завершается подготовка к отопительному сезону. Гидравлические испытания прошли на тепловых сетях общей протяженностью более 709 километров. Это составляет 90% от общей протяженности сетей.

Проверки с оформлением соответствующих актов завершили в 5014 многоквартирных домах. Это 98% от общего количества домов с центральным отоплением.

Подготовка продолжается и на объектах социальной инфраструктуры. Из 666 таких объектов необходимые работы завершили в 659.

Информацию о готовности многоквартирных домов и управляющих организаций заносят в автоматизированную информационную систему «Элдис». С ее помощью формируются акты оценки готовности и паспорта готовности, которые затем должны быть подписаны комиссией.

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