Житель Уфы напал на соседей по садовому участку и угрожал им убийством

В Чишминском районе мужчина устроил расправу над соседями по даче. Фото: СУ СКР по РБ.

В Чишминском районе перед судом предстанет 44-летний житель Уфы, обвиняемый в хулиганстве, причинении легкого вреда здоровью и угрозах убийством. Следствие завершило расследование уголовного дела и направило его в суд.

По версии следствия, инцидент произошел 2 мая 2026 года в садовом товариществе. Мужчина находился в состоянии опьянения и был недоволен тем, что соседи перекрыли удобный для него проезд к участку. На этом фоне он напал на семью соседей. Сначала мужчина ударил 45-летнюю женщину, которая гуляла со своей малолетней дочерью-инвалидом. При этом он задел и ребенка.

Затем уфимец отобрал трость у 55-летнего мужчины-инвалида и нанес ему этой тростью несколько ударов. После этого он применил насилие еще к одному соседу - 39-летнему мужчине, который пришел на помощь пострадавшим. По версии следствия, обвиняемый столкнул его в овраг. Также всем троим мужчина высказал угрозы убийством.

После обращения пострадавших в правоохранительные органы обвиняемого задержали. На время следствия его заключили под стражу.

Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, изъяли и изучили видеозаписи, сделанные очевидцами, а также допросили свидетелей. В результате было собрано достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд.

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