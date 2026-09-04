Пьяный пассажир трижды дернул стоп-кран в поезде «Анапа - Тында»

В Башкирии пассажир устроил скандал в поезде и трижды сорвал стоп-кран. Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть Уфимского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира поезда «Анапа - Тында». На место направили сотрудников транспортной полиции.

Правоохранители обнаружили в одном из вагонов нетрезвого 40-летнего жителя Давлеканово. По словам проводницы, во время технической остановки на станции Чишмы мужчина потребовал открыть дверь.

Пассажиру объяснили, что во время технических остановок выходить из поезда запрещено. Однако мужчина не отреагировал на требования работников поездной бригады. Он продолжил попытки открыть дверь, ругался с сотрудниками, а затем трижды сорвал стоп-кран.

В отношении пассажира транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Санкция статьи предусматривает административный штраф до 4000 рублей.

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