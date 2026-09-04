В Уфе подрядчику выплатили 12,4 млн рублей за капитальный ремонт

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Уфе после вмешательства прокуратуры полностью погасили задолженность перед коммерческой организацией за работы по капитальному ремонту здания. Сумма долга составляла около 12,4 млн рублей.
Проверку провела прокуратура Калининского района города в рамках контроля за соблюдением законодательства о защите прав предпринимателей. Выяснилось, что заказчик не рассчитался с хозяйствующим субъектом за выполненные работы.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении ответственного лица возбудили административное дело за нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед организацией погасили в полном объеме.
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