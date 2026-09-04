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НовостиОбщество4 сентября 2026 14:30

В Уфе подрядчику выплатили 12,4 млн рублей за капитальный ремонт

Прокуратура помогла взыскать с заказчика долг за капремонт в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе после вмешательства прокуратуры погасили долг перед подрядчиком на 12,4 млн рублей.

В Уфе после вмешательства прокуратуры погасили долг перед подрядчиком на 12,4 млн рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе после вмешательства прокуратуры полностью погасили задолженность перед коммерческой организацией за работы по капитальному ремонту здания. Сумма долга составляла около 12,4 млн рублей.

Проверку провела прокуратура Калининского района города в рамках контроля за соблюдением законодательства о защите прав предпринимателей. Выяснилось, что заказчик не рассчитался с хозяйствующим субъектом за выполненные работы.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении ответственного лица возбудили административное дело за нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед организацией погасили в полном объеме.

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