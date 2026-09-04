В Уфе подрядчику выплатили 12,4 млн рублей за капитальный ремонт

В Уфе после вмешательства прокуратуры погасили долг перед подрядчиком на 12,4 млн рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе после вмешательства прокуратуры полностью погасили задолженность перед коммерческой организацией за работы по капитальному ремонту здания. Сумма долга составляла около 12,4 млн рублей.

Проверку провела прокуратура Калининского района города в рамках контроля за соблюдением законодательства о защите прав предпринимателей. Выяснилось, что заказчик не рассчитался с хозяйствующим субъектом за выполненные работы.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении ответственного лица возбудили административное дело за нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед организацией погасили в полном объеме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.