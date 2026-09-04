Средняя зарплата в Башкирии достигла 77,9 тысячи рублей

Реальная зарплата в Башкирии за полгода выросла на 2,6 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь-июнь 2026 года составила 77 962 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8,6 процента.

В июне средняя зарплата достигла 81 157 рублей. За год она увеличилась на 6,5 процента. При этом реальная начисленная зарплата росла значительно медленнее. За первые шесть месяцев года ее прирост составил 2,6 процента, а в июне - 1 процент, а по итогам января-декабря 2025 года средняя зарплата в республике превышала 74 390 рублей.

Напомним, среднемесячная номинальная начисленная зарплата рассчитывается исходя из фонда начисленной заработной платы, среднесписочной численности работников и количества месяцев в рассматриваемом периоде. В указанную сумму входят налоги и другие удержания с работника, а социальные пособия в нее не включаются.

Реальная же зарплата показывает изменение покупательной способности доходов с учетом цен на товары и услуги. Она рассчитывается путем деления индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.

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