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НовостиОбщество4 сентября 2026 13:30

Минэкологии Башкирии проверило воздух в Стерлитамаке

В Стерлитамаке проверили воздух на бензол и сероводород
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Стерлитамаке усилили контроль за качеством воздуха. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав.

В Стерлитамаке усилили контроль за качеством воздуха. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав.

В Стерлитамаке проверили качество атмосферного воздуха. Специалисты Минэкологии республики провели замеры с помощью передвижной экологической станции.

Во время проверки специалисты отобрали пробы воздуха. Их исследуют на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. Одновременно за состоянием воздуха в городе следят стационарные автоматические посты наблюдения.

В Минэкологии отметили, что при обнаружении превышений санитарных нормативов информацию оперативно передадут в контролирующие органы для принятия административных мер.

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