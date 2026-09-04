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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 11:11

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца в ванной

9-месячный ребенок утонул в квартире в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе проверяют обстоятельства смерти 9-месячного ребенка.

В Уфе проверяют обстоятельства смерти 9-месячного ребенка.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны подробности гибели девятимесячного малыша в Уфе. О них сообщили в СУ СКР по Башкирии.

По предварительным данным, малыш на непродолжительное время остался без наблюдения матери и утонул в ванной. Семья, по данным местных СМИ, приехала из Челябинской области и снимала квартиру на улице Менделеева.

Сейчас на месте работают следователи и оперативники. Они осматривают квартиру и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

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