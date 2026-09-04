Лежал в ванной: в Уфе погиб 9-месячный ребенок

В Уфе расследуют гибель 9-месячного ребенка в ванной. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 9-месячный мальчик погиб в ванной. По данным издания Ufa1.ru, трагедия произошла в квартире на улице Менделеева. Известно, что квартиру снимала семья из Челябинской области.

По предварительный данным, в момент происшествия мама находилась в ванной вместе с двумя детьми - девяти месяцев и трех лет. В какой-то момент она нашла своего малыша без дыхания и вызвала скорую.

Медики приехали на место, однако спасти 9-месячного малыша не удалось, и он погиб до оказания медицинской помощи.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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