Жительница Башкирии четыре месяца не могла получить назначенный препарат

После вмешательства прокуратуры пенсионерка получила необходимые лекарства. Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

67-летняя жительница Аскинского района четыре месяца не могла получить жизненно важный препарат, который ей необходим из-за сахарного диабета. После вмешательства прокуратуры лекарство ей выдали.

Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Выяснилось, что женщине, нуждающейся в постоянном приеме препарата, в течение четырех месяцев не выписывали рецепты на его получение.

Ведомство потребовало восстановить нарушенные права пациентки. После этого ей выписали необходимые рецепты и выдали положенное лекарство.

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