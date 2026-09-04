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НовостиОбщество4 сентября 2026 13:00

Жительница Башкирии четыре месяца не могла получить назначенный препарат

В Башкирии прокуратура помогла 67-летней женщине получить жизненно важное лекарство
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После вмешательства прокуратуры пенсионерка получила необходимые лекарства.

После вмешательства прокуратуры пенсионерка получила необходимые лекарства.

Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

67-летняя жительница Аскинского района четыре месяца не могла получить жизненно важный препарат, который ей необходим из-за сахарного диабета. После вмешательства прокуратуры лекарство ей выдали.

Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. Выяснилось, что женщине, нуждающейся в постоянном приеме препарата, в течение четырех месяцев не выписывали рецепты на его получение.

Ведомство потребовало восстановить нарушенные права пациентки. После этого ей выписали необходимые рецепты и выдали положенное лекарство.

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