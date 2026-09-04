В Башкирии кардиохирурги провели реконструкцию разрушенного клапана сердца

40-летнему пациенту из Башкирии сохранили собственный клапан сердца после тяжелого осложнения.

Кардиохирурги Республиканского кардиологического центра смогли сохранить собственный трикуспидальный клапан 40-летнему пациенту после тяжелого инфекционного поражения сердца. Об этом рассказал глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, мужчина, участник СВО, получил тяжелое ранение в мае. Некоторое время он находился в условиях, где специализированная медицинская помощь была ограничена. После перенесенного инфекционного процесса у него развился инфекционный эндокардит - заболевание привело к выраженному поражению и разрушению трикуспидального клапана.

В Республиканский кардиологический центр пациент поступил уже с тяжелой недостаточностью клапана. При таком характере повреждений обычно требуется его замена на биологический протез. Для молодого пациента это означало бы высокую вероятность повторной операции в будущем из-за ограниченного срока службы протеза.

Во время операции врачи смогли сохранить собственный клапан. Кардиохирурги выполнили сложную реконструкцию - пластику трикуспидального клапана с использованием опорного кольца. После вмешательства специалисты подтвердили, что клапан работает нормально, а результат реконструкции является хорошим.

После выписки мужчина остается под амбулаторным наблюдением врачей РКЦ. По данным эхокардиографии, у пациента отмечается положительная динамика: уменьшились размеры камер сердца, сохраняется хорошая сократительная функция правого желудочка, реконструированный клапан работает стабильно.

Сейчас пациент возвращается к привычной жизни.

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