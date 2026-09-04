Уфимка отдала мошенникам почти 3 миллиона рублей под видом инвестиций в нумерологию

Уфимка чуть не отдала мошенникам еще миллион после потери 2,9 млн. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

44-летняя жительница Уфы лишилась сбережений и взяла кредит более чем на 2,9 миллиона рублей, поверив в инвестиционную платформу «Нумерология межзвездного союза».

С женщиной связались неизвестные в мессенджере и предложили вложить деньги. Когда уфимка снимала средства в банке, сотрудники попытались предупредить ее о возможном мошенничестве. Однако женщина убедила их, что деньги нужны ей для личных целей.

После этого она передала наличные курьеру, который приехал за деньгами.

Злоумышленники попытались выманить у женщины еще один миллион рублей. На этом этапе она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

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