Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2026 12:00

Уфимка отдала мошенникам почти 3 миллиона рублей под видом инвестиций в нумерологию

Уфимка поверила в «Нумерологию межзвездного союза» и лишилась 2,9 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимка чуть не отдала мошенникам еще миллион после потери 2,9 млн.

Уфимка чуть не отдала мошенникам еще миллион после потери 2,9 млн.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

44-летняя жительница Уфы лишилась сбережений и взяла кредит более чем на 2,9 миллиона рублей, поверив в инвестиционную платформу «Нумерология межзвездного союза».

С женщиной связались неизвестные в мессенджере и предложили вложить деньги. Когда уфимка снимала средства в банке, сотрудники попытались предупредить ее о возможном мошенничестве. Однако женщина убедила их, что деньги нужны ей для личных целей.

После этого она передала наличные курьеру, который приехал за деньгами.

Злоумышленники попытались выманить у женщины еще один миллион рублей. На этом этапе она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.