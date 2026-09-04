В Уфе на выходных откроются сельхозярмарки на восьми площадках

В Уфе 5 и 6 сентября развернутся сельскохозяйственные ярмарки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 5 и 6 сентября пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут купить мед, овощи, фрукты и другие продукты напрямую у башкирских производителей.

В субботу торговля развернется на восьми площадках:

В воскресенье ярмарки продолжат работу на тех же площадках, кроме участка на улице Правды и площадки возле парка «Волна».

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