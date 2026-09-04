Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2026 11:30

В Уфе на выходных откроются сельхозярмарки на восьми площадках

В Уфе на выходных увеличат число площадок сельхозярмарок
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе 5 и 6 сентября развернутся сельскохозяйственные ярмарки.

В Уфе 5 и 6 сентября развернутся сельскохозяйственные ярмарки.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 5 и 6 сентября пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут купить мед, овощи, фрукты и другие продукты напрямую у башкирских производителей.

В субботу торговля развернется на восьми площадках:

В воскресенье ярмарки продолжат работу на тех же площадках, кроме участка на улице Правды и площадки возле парка «Волна».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.