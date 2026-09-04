В Уфе платная парковка выросла почти до 3,4 тысячи мест

Дорожный фонд Уфы получил более 100 миллионов от парковок и штрафов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала работы единого платного парковочного пространства в Уфе дорожный фонд города получил 75,9 млн рублей за оплаченные парковочные сессии. Еще 25,3 млн рублей поступило в виде штрафов.

Проект платных парковок в столице Башкирии запустили в июне 2025 года. На первом этапе в историческом центре города оборудовали 1188 мест. С 15 мая 2026 года парковочная зона расширилась и теперь насчитывает 3394 места. Из них 350 предназначены только для автомобилей людей с инвалидностью.

Кроме оплаты парковочных сессий, уфимцы пополняют парковочные счета через мобильное приложение и сайт проекта. Сейчас сумма авансовых платежей составляет около 8 млн рублей.

В мэрии сообщили, что поступившие в бюджет средства направляют на строительство, содержание, реконструкцию и ремонт дорог, безопасность дорожного движения и развитие транспортной инфраструктуры. В частности, деньги используются для приобретения новых троллейбусов.

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