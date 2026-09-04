Модель и эндуро-райдер из Башкирии стали участниками шоу «Титаны»

Башкирия представит сразу двух участников в четвертом сезоне «Титанов». Фото: ТНТ.

Модель из Уфы Елизавета Миняева и эндуро-райдер из Башкортостана Ильдар Балагутдинов стали участниками четвертого сезона спортивного шоу «Титаны» (18+). Премьера нового сезона состоится 13 сентября в 21:00 на ТНТ.

В новом сезоне за победу будут бороться 111 атлетов со всей страны. Им предстоит проходить испытания, разработанные искусственным интеллектом. Участникам придется проверять не только силу и выносливость, но и координацию, скорость реакции и смекалку. Главный приз проекта - 10 миллионов рублей.

В числе участников заявлены олимпийские чемпионы и призеры, победители международных соревнований, профессиональные спортсмены, а также представители шоу-бизнеса, блогеры, актеры и люди самых разных профессий.

Башкирию в проекте представят сразу два участника - модель и эндуро-райдер.

Елизавета Миняева родилась и выросла в Уфе. До 11 лет она профессионально занималась плаванием и теннисом, тренировалась шесть раз в неделю. Позже девушка ушла из большого спорта и занялась модельной карьерой.

По словам Елизаветы, спортивная подготовка должна помочь ей на испытаниях, однако не менее важным преимуществом она считает опыт конкуренции, который получила в модельной индустрии.

На участие в шоу девушка решилась практически случайно. Сначала ее подруга предложила вместе попробовать пройти кастинг. В итоге до проекта дошла только Елизавета - ее выбрал искусственный интеллект.

Второй представитель Башкирии - эндуро-райдер Ильдар Балагутдинов. Спортсмен родился в деревне Бадряшево Татышлинского района, окончил УГНТУ. С юности его жизнь связана со спортом: он участвовал в соревнованиях по боям и много тренировался в спортивных залах Уфы.

После появления возможности попасть в «Титаны» Балагутдинов увеличил тренировочные нагрузки и сделал акцент на физической подготовке. По его словам, решение участвовать он принял практически сразу после того, как искусственный интеллект выбрал его для проекта.

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