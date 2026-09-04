За неделю в Башкирии скакнули цены на подсолнечное масло, мука и гречку

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали подсолнечное масло, мука и гречка. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 25 по 31 августа подсолнечное масло подорожало на 1,44%. На этой неделе ее средняя цена составила 137,44 рубля. Также жителям республики на 1,35% больше придется отдать за пшеничную муку (средняя цена – 50,90 рублей) и на 0,96% за гречневую крупу-ядрицу (68,09 рубля).

Однако на этой неделе на 6,67% столовую свеклу (47,54 рубля), на 5,24% – картофель (49,98 рубля), на 4,78% – репчатый лук (51,68 рубля).

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