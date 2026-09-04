В Башкирии строят дома для переселенцев: на это выделили 880 млн рублей

Фото: Правительство Башкирии

В шести районах Башкирии строят новые дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом рассказали в правительстве республики.

Премьер-министр Андрей Назаров провел совещание по реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С прошлого года продолжается второй этап программы. Запланировано расселить 19 домов общей площадью 8,2 тысячи квадратных метров в десяти муниципалитетах. На эти цели предусмотрено более 880 миллионов рублей. На сегодня расселено более 2 тысяч квадратных метров в шести районах – Бирском, Благовещенском, Гафурийском, Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском.

Третий этап рассчитан на 2026-2027 годы. Планируется расселить 33 домов площадью 13,1 тысячи квадратных метров в 11 муниципалитетах.

В Башкирии уже расселено более 170 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переселено 12,9 тысячи человек. Показатели перевыполнены на 24%.

Премьер-министр поручил муниципалитетам завершить до 1 октября процедуру по заключению муниципальных контрактов.

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