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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 9:28

Пожар в двухэтажке в Башкирии: погиб 43-летний мужчина

В Башкирии в пожаре погиб 43-летний мужчина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Альшеевском районе Башкирии при пожаре погиб 43-летний мужчина. Об этом рассказали в МЧС республики.

Вчера в экстренную службу поступило сообщение о пожаре по улице Крупской в селе Раевском. Огнем повредило двухкомнатную квартиру в многоквартирном двухэтажном кирпичном доме.

Пожарные спасли из опасной зоны 15 человек. В ходе тушения обнаружили тело 43-летнего мужчины.

Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.

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